Доволен или нет: Резников описал впечатление от "Рамштайна" и прокомментировал вопросы самолетов
Алексей Резников по итогам "Рамштайна-11" заявил, что партнеры пообещали Украине поддержку к победе. Министр обороны Украины сказал, что это очень важно для него.
Глава Минобороны Украины во время пресс-конференции после встречи "Рамштайн-11" заявил, что он доволен результатами, пишет 24 Канал. Алексей Резников отметил, что главная потребность – наземная ПВО.
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Что сказал Резников об итогах "Рамштайна-11"
Министр обороны заявил, что украинские партнеры заверили – будут с Украиной до конца войны.
Для них – это победа Украины. Это очень важно для меня,
– заявил Резников.
Кроме того, украинский министр прокомментировал вопрос самолетов. По его словам, они будут следующим этапом переговоров по военной помощи.
По словам Резникова, Украина на заседании Рамштайн-11 подтвердила потребность в западных самолетах как части ПВО.
И я уверен, что у нас будут современные поколения 4++ боевые самолеты. Просто сейчас мы говорим о главных потребностях – наземном ПВО,
– объяснил Резников.
Министр заверил, что боевые самолеты сейчас обсуждают как следующий этап, но потребуется время для обучения пилотов, инженеров и так далле.
"Но это будет сделано", – пообещал Резников.
Зеленский заявил, что ждет доклада Резникова
Во время вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что ждет доклада Алексея Резникова по результатам заседания "Рамштайн-11".
Я благодарю тех партнеров, чья решимость полностью соответствует реальной ситуации и потребностям на поле боя. Ожидаю доклады министра обороны по результатам "Рамштайна",
– сказал президент Украины.
Украинский лидер пояснил, что в настоящее время в Украине активно готовят новые бригады и подразделения для фронта.
Что сказал Зеленский: смотрите видео
Встреча "Рамштайн-11": что известно
- Одиннадцатая встреча в формате "Рамштайн" прошла 21 апреля. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники уже передали Украине более 230 танков.
- Министр обороны США заявил, что приоритетным в помощи Киеву является предоставление систем противовоздушной обороны. Все для того, что обезопасить Украину от массированных ракетных атак. По словам главы Минобороны США, это приоритет №1.
- Кроме того, союзники поддержали предоставление Украине ракет к противовоздушной обороне. О новом пакете военной помощи объявила Канада. Страна передаст Украине 29 миллионов долларов. На эти деньги Киеву представят винтовки, боеприпасы, радиостанции. Детальнее об итогах "Рамштайна" – читайте по ссылке.