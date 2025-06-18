Кратковременные дожди, грозы и до +29 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 18 июня

Погода в Украине в среду, 18 июня, в большинстве регионов будет без осадков. Однако, в некоторых областях возможны дожди и кратковременные грозы.

Несмотря на то, что в страну в этот день будет поступать воздух с северо-запада, он в основном будет хорошо прогреваться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

По данным синоптиков, 18 июня погоду в большинстве областей Украины будет определять поле повышенного давления, поэтому день пройдет без осадков. Однако на востоке страны будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, там возможны небольшие кратковременные дожди и грозы.

По всей стране в течение дня будет хорошо прогреваться воздух, несколько меньше только в северных и восточных областях. Ночью температура будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, на юге страны – до +20 градусов тепла.

Зато днем столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов тепла, в северных и восточных областях – +21 – +26 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидается от +5 до +10 градусов тепла, тогда как днем – +19 – +24 градусов тепла.

Какая будет температура в областных центрах

Киев +24...+26;

Ужгород +26...+28;

Львов +26...+28;

Ивано-Франковск +26...+28;

Тернополь +26...+28;

Черновцы +26...+28;

Хмельницкий +26...+28;

Луцк +26...+28;

Ровно +26...+28;

Житомир +23...+25;

Винница +26...+28;

Одесса +26...+28;

Николаев +26...+28;

Херсон +26...+28;

Симферополь +26...+28;

Кропивницкий +26...+28;

Черкассы +26...+28;

Чернигов +23...+25;

Сумы +23...+25;

Полтава +26...+28;

Днепр +26...+28;

Запорожье +26...+28;

Донецк +23...+25;

Луганск +21...+23;

Харьков +23...+25.



Прогноз погоды в Украине на 18 июня / Скриншот карты Укргидрометцентра