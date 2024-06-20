Дождь, гроза и сильный ветер: на Киев и область надвигается непогода

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области. Ожидается, что в четверг, 20 июня, в столицу наведается ливень с грозой.

Местные власти призывают киевлян быть осторожными и не пугаться громкого грома. Стоит указать, что в этот день кратковременные дожди ожидают по всей Украине, за исключением западных областей.

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Штормовое предупреждение

Метеорологи предупреждают, что уже утром с удержанием до конца суток 20 июня, в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность с кратковременным дождем, грозой.

По Киеву и области объявлен І уровень опасности, желтый.

Опасные метеорологические явления в Киеве / Фото Укргидрометцентр

При этом температура в Киеве будет оставаться относительно высокой – на уровне +22...+24 градусов. Между тем по области днем будет +21...+26 градусов.

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