Май начнется с дождей: где и сколько еще будет лить в последний месяц весны
Источник:Укргидрометцентр
На календаре первый день мая. По прогнозу синоптиков, этот месяц будет теплым, однако кое-где продолжатся дожди. В части областей будет лить уже в первые дни.
Где именно будет капать в ближайшее время и сколько еще дней задержится дождливая погода в Украине, рассказываем дальше.
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В Украине снова дожди
По прогнозу Укргидрометцентра, 1 мая небольшой дождь будет на Востоке, Юге и кое-где в центральной части Украины. Между тем, на Западе и Севере хоть и облачно, но сухо.
К слову, ночных морозов не прогнозируют уже нигде. Днем в части областей пригреет до +18, а на Закарпатье до +20.
Во вторник осадков меньше. Они, вероятно, посетят крайний Восток и Крым. Температура воздуха также возрастет, в основном до 17...+19. Впрочем, в западных областях даже +21...+22.
Заметим, что в части регионов периодически будет капать по меньшей мере до 5 мая. В пятницу кратковременные дожди, по всей вероятности, накроют целую Украину.
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