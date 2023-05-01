Май начнется с дождей: где и сколько еще будет лить в последний месяц весны

На календаре первый день мая. По прогнозу синоптиков, этот месяц будет теплым, однако кое-где продолжатся дожди. В части областей будет лить уже в первые дни.

Где именно будет капать в ближайшее время и сколько еще дней задержится дождливая погода в Украине, рассказываем дальше.

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В Украине снова дожди

По прогнозу Укргидрометцентра, 1 мая небольшой дождь будет на Востоке, Юге и кое-где в центральной части Украины. Между тем, на Западе и Севере хоть и облачно, но сухо.

К слову, ночных морозов не прогнозируют уже нигде. Днем в части областей пригреет до +18, а на Закарпатье до +20.

Во вторник осадков меньше. Они, вероятно, посетят крайний Восток и Крым. Температура воздуха также возрастет, в основном до 17...+19. Впрочем, в западных областях даже +21...+22.

Заметим, что в части регионов периодически будет капать по меньшей мере до 5 мая. В пятницу кратковременные дожди, по всей вероятности, накроют целую Украину.

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Прогноз погоды на 5 мая / Скриншот из Укргидрометцентра