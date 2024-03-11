Где уже скоро будут самые сильные дожди: синоптик назвал области

На этой неделе в Украине усилятся дожди и мокрый снег. Кое-где осадки будут значительными.

Синоптик Игорь Кибальчич сделал прогноз погоды на неделю. Рассказал, где осадки будут самыми интенсивными.

Обратите внимание Будет лить несколько дней подряд: когда всю Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом

Украину накроют дожди

Кибальчич писал, что в ближайший период будет увеличение количества осадков вследствие развития циклоничности над Центральной и Южной Европой. В частности, ожидаются дожди, мокрый снег.

Наиболее интенсивными будут в западных областях, а также в Крыму,

– отметил синоптик.

Интересно, что температура воздуха сохранится выше нормы. Впрочем, в начале этой недели на севере Левобережья возможны ночные морозы. Кое-где до -8 градусов.

Кстати Ударят ли еще сильные морозы весной: синоптик дал четкий ответ

Прогноз на неделю

В понедельник, 11 марта, на Западе местами пройдут небольшие, временами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Во вторник на Правобережной части неустойчивая погода. Будет дождь, местами с мокрым снегом. В Карпатах значительные осадки, возможен туманы. На Левобережье – преимущественно без осадков.

В среду, 13 марта, в большинстве регионов, кроме Крыма, Луганщины и Сумщины, также будут дожди и мокрый снег. Кое-где налипание мокрого снега. Также ночью на дорогах местами гололедица.

В четверг снова небольшой мокрый снег с дождем в западных и северных областях. Днем в Крыму возможен умеренный дождь. В остальных регионах – без существенных осадков.

В пятницу, 15 марта, на Востоке и Юге небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории Украины без существенных осадков.

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