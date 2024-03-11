Где уже скоро будут самые сильные дожди: синоптик назвал области
Источник:Meteoprog
На этой неделе в Украине усилятся дожди и мокрый снег. Кое-где осадки будут значительными.
Синоптик Игорь Кибальчич сделал прогноз погоды на неделю. Рассказал, где осадки будут самыми интенсивными.
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Украину накроют дожди
Кибальчич писал, что в ближайший период будет увеличение количества осадков вследствие развития циклоничности над Центральной и Южной Европой. В частности, ожидаются дожди, мокрый снег.
Наиболее интенсивными будут в западных областях, а также в Крыму,
– отметил синоптик.
Интересно, что температура воздуха сохранится выше нормы. Впрочем, в начале этой недели на севере Левобережья возможны ночные морозы. Кое-где до -8 градусов.
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Прогноз на неделю
- В понедельник, 11 марта, на Западе местами пройдут небольшие, временами умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины без существенных осадков.
- Во вторник на Правобережной части неустойчивая погода. Будет дождь, местами с мокрым снегом. В Карпатах значительные осадки, возможен туманы. На Левобережье – преимущественно без осадков.
- В среду, 13 марта, в большинстве регионов, кроме Крыма, Луганщины и Сумщины, также будут дожди и мокрый снег. Кое-где налипание мокрого снега. Также ночью на дорогах местами гололедица.
- В четверг снова небольшой мокрый снег с дождем в западных и северных областях. Днем в Крыму возможен умеренный дождь. В остальных регионах – без существенных осадков.
- В пятницу, 15 марта, на Востоке и Юге небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории Украины без существенных осадков.
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- В субботу дождливая погода сохранится на Донбассе, в Приазовье и Крыму. В остальных регионах – без существенных осадков. Кстати, в воскресенье, 17 марта, на большей части территории Украины снова пройдет небольшой, местами умеренный дождь.