Вместо солнечных дней грозы и дожди: как долго в июле еще будет лить, когда будет сухо

В Украине продолжаются дожди. Местами осадки затихают, впрочем, уже на следующий день начинаются снова.

Сколько еще дней будет лить в Украине, где будет сухо уже в ближайшее время, рассказывает 24 Канал.

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Как долго еще будут дожди

В четверг на территории нашего государства снова пройдут кратковременные дожди. В частности, будут они на Западе и частно Юге. Также ожидается гроза.

Дальше – уже завтра дожди, вероятно, накроют все регионы. Лишь кое-где будут незначительными.

Интересно, что в субботу, 15 июля, почти по всей Украине, вероятно, будет сухо. Исключение – только Полтавская и Сумская области. Правда, там без существенных осадков.

Ранее в комментарии 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха объяснила, что кратковременные дожди всегда. Это не осенние, затянувшиеся на целый день и понемногу капающие. Во время кратковременных перерыв между осадками более 3 часов. Кроме того, они не очень продолжительны, могут идти, прекращаться, а затем снова восстанавливаться.

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Ориентировочный прогноз на 15 июля / Скриншот из Укргидрометцентра