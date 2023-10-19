Украину накроют дожди: когда ждать осадков и как долго они будут

Еще несколько дней в Украине будет без осадков. Впрочем, уже скоро пройдут дожди, а в части областей даже мокрый снег.

Когда ждать дождей и как долго они будут, в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда ждать дождя

Синоптик заметила, что по крайней мере до пятницы в большинстве областей без осадков. Объяснила, это потому, что сейчас мы находимся под такой периферией антициклона, соответственно, есть поле несколько повышенного давления. И оно обеспечит погоду без осадков до 20 октября. Далее – изменение синоптической ситуации.

Именно в пятницу, 20 октября, уже произойдет изменение погодных условий. На Севере страны ожидается небольшой дождь, может даже мокрый снег пролетать. Температура ночью и в день будет в пределах 2 – 7 градусов тепла. На остальной территории – дожди. На Юге страны только без существенных осадков,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что в южных и восточных областях могут быть порывы ветра в пределах 15 – 20 метров в секунду.

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Ориентировочный прогноз погоды на 20 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

Дожди пройдут и 22 октября. В частности, ожидаются в западных, северных, днем местами и центральных областях. Тепло будет больше с Юга поступать на территорию Украины. Там уже только дожди останутся, ночью еще кое-где с мокрым снегом. А остальные регионы – без существенных осадков.

Будет лить как минимум до понедельника. Так, 23 октября умеренные, днем на Правобережье местами небольшие дожди.

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Ориентировочный прогноз погоды на 23 октября / Скриншот из Укргидрометцентра