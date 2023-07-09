Будет лить как из ведра: Украину накроют еще большие дожди, в каких областях будет ненастье
Источник:Укргидрометцентр
Уже сегодня в части регионов нашего государства пройдут значительные дожди. Кроме того, снова ожидается гроза.
В ближайшие трое суток погода снова будет неустойчивой. Кроме проливных дождей и грозы также ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.
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В Украине прогнозируют значительные дожди
Прихватите с собой зонт и будьте осторожны на улице.
В восточных, юго-восточных областях (9 июля – 24 Канал) умеренные, местами значительные дожди с грозами, на остальной территории без осадков, лишь в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ночью кратковременные дожди, грозы,
– отметили в Укргидрометцентре.
Добавили, что кроме западных и северных областей, кое-где на территории нашего государства порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.
В понедельник, 10 июля, преимущественно на Левобережье, а во вторник уже в большинстве областей кратковременные дожди и грозы.
Заметим, что жары снова не будет. Ночью лишь +11...+17 градусов, на Юге до +23.
Днем пригреет до +21...+27 градусов. Впрочем, в южных областях, на Закарпатье, а во вторник и Прикарпатье +25...+30 градусов.