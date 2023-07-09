Будет лить как из ведра: Украину накроют еще большие дожди, в каких областях будет ненастье

Уже сегодня в части регионов нашего государства пройдут значительные дожди. Кроме того, снова ожидается гроза.

В ближайшие трое суток погода снова будет неустойчивой. Кроме проливных дождей и грозы также ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Смотрите также Мощные ливни и град: по Украине прокатилось ненастье – апокалиптические видео

В Украине прогнозируют значительные дожди

Прихватите с собой зонт и будьте осторожны на улице.

В восточных, юго-восточных областях (9 июля – 24 Канал) умеренные, местами значительные дожди с грозами, на остальной территории без осадков, лишь в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ночью кратковременные дожди, грозы,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, что кроме западных и северных областей, кое-где на территории нашего государства порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Прогноз погоды на 9 июля / Скриншот из Укргидрометцентра

В понедельник, 10 июля, преимущественно на Левобережье, а во вторник уже в большинстве областей кратковременные дожди и грозы.

Заметим, что жары снова не будет. Ночью лишь +11...+17 градусов, на Юге до +23.

Днем пригреет до +21...+27 градусов. Впрочем, в южных областях, на Закарпатье, а во вторник и Прикарпатье +25...+30 градусов.