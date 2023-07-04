Зальет большинство областей: в Украине мощно ударит непогода
Источник:Укргидрометцентр
Летние дожди совсем не спешат покидать Украину. Хотя во вторник в большинстве областей будет без осадков, впрочем, уже со среды снова ударит непогода.
Дожди накроют большинство областей нашего государства. Вероятно, будет лить как минимум до конца этой недели.
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Когда в Украине усилятся дожди
В Укргидрометцентре прогнозировали, что 4 июля будет без осадков. Только в западных и северо-восточных областях днем местами кратковременный дождь и гроза.
Днем воздух прогреется до +26...+31 градуса. Однако, на Западе снова прохладнее. Там только +22...+27.
5 – 6 июля в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков,
– предупредили синоптики.
Кстати, в Украине ожидается повышение температуры на 3 –5 градусов. Заметим, что согласно картам на сайте Укргидрометцентра, дожди будут, по меньшей мере, до 8 июля. Вероятно, в субботу будет лить уже во всех областях нашего государства и в оккупированном Крыму.
Кратковременные дожди всегда ливневого характера. Они не слишком продолжительные. Кроме того, перерыв между осадками должен быть более трех часов.
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Прогноз на месяц
- Ранее в Укргидрометцентре отметили, что месячное количество осадков ожидается в пределах 42 – 95 миллиметров. Однако, в Карпатах, Прикарпатье и Ровенщине где-то 101 – 170.
- Так что в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях будет дождь в пределах нормы, между тем в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму больше нормы.
- Тем временем средняя месячная температура предполагается 20 – 25 градусов тепла, в Карпатах +16…+18, что на 1 – 2 градуса выше нормы.