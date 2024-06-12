Нужен ковчег: в Киеве сильный ливень, затапливающий улицы и транспорт

Киев 12 июня накрыл мощный ливень. Дождь наделал ущерба во всех районах столицы.

Например, из-за воды затруднено движение транспорта по части улиц, а некоторые дома или трамваи даже начали "подтекать". По данным Укргидрометцентра дождь будет идти в течение всех суток.

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Дождь в Киеве

Из-за ливня движение по некоторым улицам затруднено. В частности, в сети публикуют видео с улицы Машиностроительная – там машины буквально плавают в воде.

Ситуация в Киеве: смотрите видео

К сожалению, это не единичный случай и на многих улицах столицы такая же ситуация. В КГГА сообщили, что сейчас ликвидируют подтопления на улицах Дарницкого, Оболонского и Святошинского районов.

На улицах Киева настоящий потоп: смотрите видео

Кроме этого местные паблики распространяют видео из многоэтажки улицы Симиренко на Борщаговке. В этом доме вода льет насквозь дом через щели, образуя дождевую завесу.

Киевлянам понадобится ковчег: смотрите видео

Ливень пробрался даже сквозь крышу общественного транспорта – в один из киевских трамваев просочился дождь, добавив неприятностей горожанам, ехавшим на работу.

Дождь льет даже внутри трамвая: смотрите видео

Кроме этого в полиции сообщили, что на улице Кондратюка из-за ДТП поврежденная электроопора упала на проезжую часть. Движение транспорта на этом участке перекрыто.

Последствия мощного ливня в Киеве: смотрите видео

Подобная погода продлится в Киеве предварительно до конца суток.

Погода в Киеве

В Укргидрометцентре предупреждали, что 12 июня в Киевской области будет преимущественно облачно, однако с прояснениями. Прогнозируются значительные дожди, грозы, ветер скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью по области будет достигать 14 – 19 градусов, днем отметки не будут превышать 20 – 25 градусов. Объявлен І уровень опасности, желтый.

В ДТЭК сообщили, что из-за грозы с сильным дождем и ветром скоростью до 25 метров на утро 12 июня на Киевщине обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. Применены аварийные отключения. Энергетики уже работают над возвращением света, однако сильный ветер с дождем затрудняет работы и может привести к новым авариям.