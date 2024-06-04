Дожди, грозы и шквальные ветры: во Львов наведалась мощная непогода

Во вторник, 4 июня во Львов пришла непогода. В городе был слышен гром, с неба падал настоящий ливень, а сильные порывы ударяли в лицо горожан.

Стоит указать, что в Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на большей части Украины – кроме юго-восточной части. В соответствующих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

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Непогода во Львове

Синоптики предупреждали, что днем 4 июня в большинстве западных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях возможны грозы. В частности, как и ожидалось, непогода наведалась и во Львов.

Непогода во Львове: смотрите видео

В момент город накрыли серые облака, после чего начался мощный ливень, который сопровождался громом на молнией. Кроме этого, шквалы ветра достигали 15 – 20 метров в секунду.

Местные сняли, как выглядел ливень во Львове: смотрите видео

В пригороде Львова и в Стрые даже выпал град, который был величиной с монету.

Град в пригороде Львова и в области: смотрите видео

Однако львовская погода снова удивила своей изменчивостью. Вскоре после настоящего погодного апокалипсиса на небе снова появилось солнце. И от серых дождевых облаков моментально не осталось и следа.

Дождливая неделя

Метеоролог Игорь Кибальчич ожидает, что в среду, 5 июня, в большинстве областей, кроме юго-восточной части и Крыма, снова будут дожди с грозами. Вернутся и шквалы до 15 – 20 метров в секунду.

Уже в четверг в центральных и южных областях будет без осадков. Однако на остальной территории Украины местами грозовые дожди. Возможен даже град, а также сильный ветер.

В пятницу, 7 июня, в Украине уже преимущественно без осадков. Только утром и днем на Западе местами пройдут грозовые дожди.

В субботу прогнозируются кратковременные грозы в западных и центральных областях. Кроме того, днем в некоторых районах Запада ожидаются сильные ливни, град и шквалы, а скорость ветра будет достигать 17 – 22 метров в секунду.

В воскресенье, 9 июня, в западных и северных областях Украины снова будут грозы. Между тем на остальной территории страны ожидается преимущественно сухая погода с небольшими осадками или без них.

Синоптики прогнозируют, что температура во Львове днем не будет превышать +22...+24 градусов. Ночью температура воздуха по всей Украине будет колебаться в пределах +12 ... +17 градусов