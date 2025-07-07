Сильные шквалы и дождь: в одной из областей прогнозируют резкое ухудшение погодных условий
- Синоптики прогнозируют сильные шквалы ветра и значительный дождь в одной из западных областей до конца суток.
- Ожидаются порывы ветра со скоростью 17 – 22 м/с, шквалы 25 – 29 м/с, также местами возможен град.
В одной из областей Украины синоптики прогнозируют сильные шквалы ветра и значительный дождь до конца суток понедельника, 7 июля.
Непогода пройдет во Львове и области. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра, сообщает 24 Канал со ссылкой на городской совет.
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Во Львове пройдет непогода
На территории области синоптики прогнозируют порывы ветра, которые будут двигаться в юго-западном направлении со скоростью от 17 до 22 метров в секунду, возможны шквалы, скоростью от 25 до 29 метров в секунду.
Также местами возможны град и значительные дожди. О подобной ситуации предупреждают и жителей Львова. Во второй половине дня с сохранением до конца суток будет сильный шквал, скоростью от 25 до 27 метров в секунду.
Предупреждение о непогоде во Львове и области / Оповещение ЦЗ
Напомним, с 6 до 8 июля на территории западных, центральных и южных областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В то же время пока нет прогноза относительно среды, 9 июля.