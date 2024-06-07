Будет лить и на следующей неделе: сколько еще дней будут дожди и грозы

В пятницу, 7 июня, часть Украины снова накроют дожди и грозы. Ожидается, что осадки будут и на следующей неделе.

Как долго еще будут идти дожди и грозы, в каких областях будет лить в ближайшие дни, где прогнозируют град и шквалы, передает 24 Канал.

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Сколько еще будут дожди и грозы

В Укргидрометцентре предупреждали, что 7 июня днем в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы. В отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

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Где будут дожди и грозы 7 мая / Скриншот с Укргидрометцентра

Также синоптики прогнозировали, что 8 – 9 июня в Украине, кроме Востока, небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, дожди будут идти и на следующей неделе. В частности, минимум до 11 июня. Ожидается, что во вторник осадки будут почти везде.

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Где будут дожди 11 июня / Скриншот из Укргидрометцентра

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