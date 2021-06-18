Какова ситуация в затопленных городах и когда наконец непогода будет отступать с украинского Юга – читайте далее.

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Одесская область

С 12 июня в Одесской области бушует непогода. Тогда из-за чрезмерного количества осадков улицы курортного города превратились в настоящие реки. В горсовете предупредили, что в акваторию городских пляжей попало большое количество сточных вод. Поэтому одесситам рекомендовали воздержаться от купания в море.

Непогода в июне в Одесской области: смотрите видео

Во вторник, 15 июня, из-за мощного ливня со шквальным ветром в жилом массиве имени Котовского повырывало деревья. После этого дождливая погода не покинула регион. 17 июня город затопило снова. Вода, которая собирается на дорогах, не успевает стекать в дождеприемники.

Обратите внимание! Из-за обильных дождей Черное море в Одессе "зацвело" потенциально токсичными бактериями. Из-за этого экологи бьют тревогу.

В городе Черноморск Одесской области пронесся огромный смерч. Он образовался в море далеко от берега. Впрочем, совсем рядом находился корабль.

Николаевская область

Мощный ливень пронесся по Николаеву в понедельник, 14 июня. Из-за непогоды движение транспорта было парализовано. Водители авто останавливались, чтобы продолжить движение, когда вода хоть немного спадет.

Едва ли не самая сложная ситуация была в районе бывшего завода "Дормашина". Там из-за осадков образовалось настоящее озеро, его глубина достигала вплоть до 1,5 метра. Вода полностью накрывала машины. В то же время в Заводском районе провалилась дорога.

На Николаевщине бушует непогода: смотрите видео

Херсонская область

Еще один регион, который страдает от непогоды – Херсонщина. Там поразмывало поля и дороги. Накануне в одной из поликлиник в областном центре даже прорвало крышу. Медики пытались спасти оборудование и документы. Залило по меньшей мере 2 этажа медицинского учреждения. Из-за этого теперь там нет света, пишет ТСН.

Ситуация в Мариуполе и городах Запорожья

В ночь на 17 июня в Мариуполе мощный ливень привел к подтоплению домов. Сильный ветер повалил деревья, из-за этого улицы – обесточены. Автомобили буквально "тонули". На бульваре Хмельницкого образовалось "озеро", вода позатекала в квартиры. Кроме этого, затопило площадь Кирова и дорогу под мостом возле "Самолета".

Погода ухудшилась и в Запорожской области. 17 июня на территории региона поднялся уровень воды, а на побережье Азовского моря из-за сильных порывов ветра образовалась нагонная волна на берег. Затоплены улицы, в частности, в городах:

Приморск;

Бердянск;

Орехов;

Гуляйполе.

Что происходит в Донецкой и Запорожской областях: смотрите видео

Оккупированный Крым

Непогода накрыла и оккупированный Крым. Там затопило, в частности, Керчь и Евпаторию. Люди фактически переплывают улицы, чтобы добраться в нужное им место. Из-за этого оккупанты объявили на полуострове режим чрезвычайной ситуации.

По сообщениям российских СМИ, вышла из берегов река Мелек-Чесме. В Ялте, например, лишь за 6 часов выпала месячная норма осадков. Непогода парализовала движение транспорта. Въезд в город закрыли, троллейбусы временно там не курсируют.

Из-за непогоды людям приходится покидать свои дома. Спасатели уже эвакуировали из зон подтопления в Крыму 1 387 человек, среди них – более 200 детей.

Непогода на оккупированном полуострове: смотрите видео

Когда улучшится погода

По прогнозам Укргидрометцентра, с 21 июня непогода должна отступить из южных регионов Украины. 18 июня все еще будет дождливо в таких областях: Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Уже на следующий день осадки постепенно "перейдут" на Запад.

Справка. Такая же ситуация будет 20 июня. Уже 21 – 22 июня почти на всей территории Украины будет солнечно и жарко. Небольшие дожди возможны только на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине.