Атмосферные фронты надвигаются в Украину: синоптик назвал области, в которых выпадут дожди

Погода в Украине в ближайшие дни будет оставаться неустойчивой из-за влияния атмосферных фронтов и области пониженного атмосферного давления. В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для УНИАН.

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Каких осадков ждать в Украине?

Синоптик рассказал, что возможные грозы и ливни в ближайшие дни будут связаны прежде всего с прохождением атмосферных фронтов, поэтому решающим фактором для развития таких явлений станет не контраст температур.

В ближайшие трое суток, в целом, мы ожидаем, что на территорию Украины будут поступать вот эти атмосферные фронты в поле пониженного атмосферного давления,

– рассказал он.

По его словам, в среду, 10 июня, и в четверг, 11 июня, в западных, южных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы в дневные часы. В то же время в других регионах Украины будет преобладать погода без осадков.

Иван Семилит добавил, что 10 июня ветер будет слабым и будет двигаться переменными направлениями. Уже 11 июня он будет поступать с юго-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Поэтому, сильных шквалов ожидать не стоит.

О чем сообщали синоптики ранее?

В целом в ближайшие дни, по данным синоптиков, в одних регионах температура воздуха снизится из-за влияния атмосферных фронтов и других факторов, тогда как в других областях солнечные условия будут способствовать потеплению.

Таким образом в Украине сохранится неустойчивый характер погоды. В то же время стоит заметить, что, по прогнозам специалистов, аномально жарких значений ждать не стоит, в дальнейшем температурный фон существенно не будет меняться.