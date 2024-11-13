Осадки накроют всю Украину: дата уже известна

Часть Украины накрыли дожди с мокрым снегом. Впрочем, вскоре осадки ожидаются уже по всей территории нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карты Укргидрометцентра.

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Дождь, мокрый снег

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие двое суток временами будет небольшой дождь, местами, кроме Юга, с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью от +3 до -2 градусов, днем +1 – +6 тепла. На Юге +1 – +7 и +4 – +9 соответственно. В Крыму днем даже до +12.

В Карпатах небольшой снег. Только днем 14 ноября без осадков. Температура ночью -1 – -5, днем около 0 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в пятницу, 15 ноября, осадки могут накрыть всю Украину. В большинстве областей смешанной фазы – дождь с мокрым снегом.

Только в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской области и в оккупированном Крыму – небольшой дождь.

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Когда будут осадки по всей Украине / Скриншот с Укргидрометцентра

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