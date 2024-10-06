Когда будут дожди по всей Украине: дата уже известна

Дожди ожидаются буквально во всех областях нашего государства. Также в части регионов пройдут грозы.

Когда именно будут осадки, где будут идти значительные дожди, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

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Дожди в Украине

Синоптики сделали прогноз погоды на трое суток. В частности, 7 – 9 октября.

7 октября дожди, в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами значительные дожди, грозы,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, что по прогнозу на картах Укргидрометцентра, в понедельник осадки ожидаются во всех областях.

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Прогноз погоды на 7 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Добавили, что в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +7 – +12 градусов, днем +11 – +16. Между тем на остальной территории Украины +12 – +17 градусов и +16 – +21 соответственно. Теплее всего будет на Востоке, – днем +22 – +27 градусов.

Далее, 8 октября, на Левобережье пройдут дожди. На остальной территории, 9 октября в целом в Украине преимущественно без осадков. Ночью +5 – +12 градусов. Днем 8 октября +12 – +17, однако в южных и западных областях, 9 октября в Украине около +20 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 8 – 10 октября / Скриншоты из Укргидрометцентра

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