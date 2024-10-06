Когда будут дожди по всей Украине: дата уже известна
Источник:Укргидрометцентр
Дожди ожидаются буквально во всех областях нашего государства. Также в части регионов пройдут грозы.
Когда именно будут осадки, где будут идти значительные дожди, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.
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Дожди в Украине
Синоптики сделали прогноз погоды на трое суток. В частности, 7 – 9 октября.
7 октября дожди, в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами значительные дожди, грозы,
– отметили в Укргидрометцентре.
Заметим, что по прогнозу на картах Укргидрометцентра, в понедельник осадки ожидаются во всех областях.
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Добавили, что в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью +7 – +12 градусов, днем +11 – +16. Между тем на остальной территории Украины +12 – +17 градусов и +16 – +21 соответственно. Теплее всего будет на Востоке, – днем +22 – +27 градусов.
Далее, 8 октября, на Левобережье пройдут дожди. На остальной территории, 9 октября в целом в Украине преимущественно без осадков. Ночью +5 – +12 градусов. Днем 8 октября +12 – +17, однако в южных и западных областях, 9 октября в Украине около +20 градусов.
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Ориентировочный прогноз погоды на 8 – 10 октября / Скриншоты из Укргидрометцентра
Киев накрыл ливень
- Сильные дожди снова накрыли столицу Украины. Городские службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды.
- "Впрочем, система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков", – отметили в КГГА.
- Также отметили, что гидрослужбы "Киевавтодора" сейчас устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах.
- Также дежурят на местах возможных подтоплений.
- На проспекте Науки прорвало трубу. Однако специалисты "Киевводоканала" уже локализовали повреждение водопровода. Ликвидация последствий аварии продолжается.