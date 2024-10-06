Коли саме будуть опади, де йтимуть значні дощі, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.
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Дощі в Україні
Синоптики зробили прогноз погоди на три доби. Зокрема, 7 – 9 жовтня.
7 жовтня дощі, у південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі, грози,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Зауважимо, що за прогнозом на картах Укргідрометцентру, у понеділок опади очікуються в усіх областях.
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Прогноз погоди на 7 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру
Додали, що в західних, більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях вночі +7 – +12 градусів, вдень +11 – +16. Тим часом на решті території України +12 – +17 градусів та +16 – +21 відповідно. Найтепліше буде на Сході, – вдень +22 – +27 градусів.
Далі, 8 жовтня, на Лівобережжі пройдуть дощі. На решті території, 9 жовтня загалом в Україні переважно без опадів. Вночі +5 – +12 градусів. Вдень 8 жовтня +12 – +17, однак у південних і західних областях, 9 жовтня в Україні близько +20 градусів.
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Орієнтовний прогноз погоди на 8 – 10 жовтня / Скриншоти з Укргідрометцентру
Київ накрила злива
- Сильні дощі знову накрили столицю України. Міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди.
- "Утім, система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів", – наголосили в КМДА.
- Також зазначили, що гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Солом'янському районах.
- Також чергують на місцях можливих підтоплень.
- На проспекті Науки прорвало трубу. Однак фахівці "Київводоканалу" вже локалізували пошкодження водопроводу. Ліквідація наслідків аварії триває.