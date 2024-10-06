Коли саме будуть опади, де йтимуть значні дощі, спрогнозували синоптики Укргідрометцентру.

Дивіться також До України йде похолодання: коли та на скільки знизиться температура

Дощі в Україні

Синоптики зробили прогноз погоди на три доби. Зокрема, 7 – 9 жовтня.

7 жовтня дощі, у південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі, грози,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що за прогнозом на картах Укргідрометцентру, у понеділок опади очікуються в усіх областях.

Читайте також Затяжні дощі чи знову дефіцит опадів: чого чекати в жовтні

Прогноз погоди на 7 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Додали, що в західних, більшості північних, Вінницькій і Черкаській областях вночі +7 – +12 градусів, вдень +11 – +16. Тим часом на решті території України +12 – +17 градусів та +16 – +21 відповідно. Найтепліше буде на Сході, – вдень +22 – +27 градусів.

Далі, 8 жовтня, на Лівобережжі пройдуть дощі. На решті території, 9 жовтня загалом в Україні переважно без опадів. Вночі +5 – +12 градусів. Вдень 8 жовтня +12 – +17, однак у південних і західних областях, 9 жовтня в Україні близько +20 градусів.

Дивіться також Мороз -5 і сильний вітер: кадри справжньої зимової казки у Карпатах

Орієнтовний прогноз погоди на 8 – 10 жовтня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Київ накрила злива