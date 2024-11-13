Как долго еще будут дождь и снег: когда прекратятся осадки

На этой неделе Украину накрыли осадки. В большинстве областей смешанной фазы, – с мокрым снегом. Тем временем на Юге пока только дожди.

Когда прекратятся осадки, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда прекратятся дожди, снег

Эксперт отметила, что в следующие двое суток, в большинстве областей, мокрый снег.

Осадки преимущественно будут жидкой фазы, если говорить о Юге. Запад, Север и Центр – как раз таки в виде мокрого снега,

– сказала Наталья Птуха.

В то же время подчеркнула, сильные осадки не ожидаются. Речь идет о небольшом мокром снеге.

В субботу в Украине уже без осадков. То есть эти атмосферные фронты, которые сейчас вызывают такую ситуацию со снегом, напоминанием о зимнем периоде, уже отойдут. И несколько дней снова будет без осадков,

– отметила синоптик.

Добавила, по крайней мере до понедельника будет получаться более спокойная ситуация.

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Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой, – когда снова потеплеет, какой будет погода на следующей неделе, ударят ли сильные морозы уже в ноябре, и ждать ли ранней зимы в Украине в этом году, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.

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Прогноз погоды на трое суток