Как долго еще будут дождь и снег: когда прекратятся осадки
На этой неделе Украину накрыли осадки. В большинстве областей смешанной фазы, – с мокрым снегом. Тем временем на Юге пока только дожди.
Когда прекратятся осадки, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Когда прекратятся дожди, снег
Эксперт отметила, что в следующие двое суток, в большинстве областей, мокрый снег.
Осадки преимущественно будут жидкой фазы, если говорить о Юге. Запад, Север и Центр – как раз таки в виде мокрого снега,
– сказала Наталья Птуха.
В то же время подчеркнула, сильные осадки не ожидаются. Речь идет о небольшом мокром снеге.
В субботу в Украине уже без осадков. То есть эти атмосферные фронты, которые сейчас вызывают такую ситуацию со снегом, напоминанием о зимнем периоде, уже отойдут. И несколько дней снова будет без осадков,
– отметила синоптик.
Добавила, по крайней мере до понедельника будет получаться более спокойная ситуация.
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Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой, – когда снова потеплеет, какой будет погода на следующей неделе, ударят ли сильные морозы уже в ноябре, и ждать ли ранней зимы в Украине в этом году, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.
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Прогноз погоды на трое суток
- Добавим, Укргидрометцентр сделал подробный прогноз погоды на трое суток. В частности, 14 – 16 ноября.
- Синоптики предупредили, что в четверг, 14 ноября, в западных областях на дорогах местами гололедица, в южных – ночью и утром местами туман.
- Ветер будет преимущественно западный, 3 – 10 метров в секунду.
- Температура воздуха ночью от +4 до -2 градусов, днем 0 – +5. На Юге, 16 ноября в Украине +3 – +9 градусов. В оккупированном Крыму 14 ноября еще до +12 градусов.
- В Карпатах 14 – 15 ноября небольшой снег, 16 ноября без осадков. Температура воздуха ночью и днем 0 – -6 градусов.