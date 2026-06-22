В Украине задержится непогода: какие области накроют дожди и грозы из-за атмосферного фронта

Погода на территории Украины в ближайшие дни будет оставаться нестабильной из-за атмосферного фронта. В связи с этим в ряде областей ожидаются кратковременные дожди, грозы, а местами даже град и шквалы.

Об этом свидетельствует недельный прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

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Кому стоит ожидать дождей?

В течение следующих нескольких суток через территорию Украины с севера на юг будет перемещаться атмосферный фронт. Он будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, поэтому его влияние будет неравномерным в зависимости от региона.

Таким образом, атмосферный фронт будет вызывать типичные летние кратковременные дожди, которые в основном будут выпадать именно в дневные часы. В то же время распределение осадков будет неравномерным как по территории, так и по их интенсивности.

Согласно прогнозу, в ближайшую ночь на территории Украины будет преобладать погода без осадков. Однако уже днем 23 июня в большинстве областей, за исключением северных и северо-восточных, ожидаются кратковременные дожди в сопровождении грозы.

Более того, в некоторых местах возможны град и шквалы, которые будут сопровождаться ветром со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Закарпатье и Прикарпатье, где специалисты местами прогнозируют значительные дожди.

Согласно обнародованным данным, в южных областях 24 июня, а также на Левобережье 25 июня сохранится вероятность локальных грозовых дождей. В этот период на остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Какие прогнозы публиковались ранее?

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщал, что в целом в начале текущей недели в Украине ожидается нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами. При этом температура будет оставаться по-летнему высокой.

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит также сообщал, что в начале рабочей недели в Украине снова станет больше дождей и гроз. По его словам, несколько более сухая погода сохранится преимущественно именно в южной части страны.