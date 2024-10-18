В каких областях будут дожди в ближайшие дни

Сейчас в большинстве областей Украины удерживается сухая погода. Впрочем, в части регионов пройдут дожди.

Где именно ждать осадков и как долго они будут, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди в Украине

Эксперт отметила, что в целом такую ситуацию у нас обусловил достаточно мощный антициклон. Его центр сейчас располагается над Белоруссией. Влияние распространяется практически на большую часть территории Украины, кроме Юго-Востока.

Поэтому в ближайшие дни преимущественно удерживается погода без осадков. Будет больше прояснений.

Только Восток, Юго-Восток немного прикрыты, больше облачности. Могут в пятницу и субботу пройти небольшие дожди, такого уже осеннего характера,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время синоптик добавила, что, в результате дождей, эти области защищены от заморозков.

"То есть там облачность, дождик немного есть, поэтому там заморозков у нас не будет", – подчеркнула Птуха.

Кстати, эксперт отметила, что практически до конца октября у нас будет оставаться поле высокого давления. Ожидается, что почти вся третья декада этого месяца в Украине будет сухой.

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Где будут дожди / Скриншоты из Укргидрометцентра

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