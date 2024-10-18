В каких областях будут дожди в ближайшие дни
Сейчас в большинстве областей Украины удерживается сухая погода. Впрочем, в части регионов пройдут дожди.
Где именно ждать осадков и как долго они будут, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Дожди в Украине
Эксперт отметила, что в целом такую ситуацию у нас обусловил достаточно мощный антициклон. Его центр сейчас располагается над Белоруссией. Влияние распространяется практически на большую часть территории Украины, кроме Юго-Востока.
Поэтому в ближайшие дни преимущественно удерживается погода без осадков. Будет больше прояснений.
Только Восток, Юго-Восток немного прикрыты, больше облачности. Могут в пятницу и субботу пройти небольшие дожди, такого уже осеннего характера,
– отметила Наталья Птуха.
В то же время синоптик добавила, что, в результате дождей, эти области защищены от заморозков.
"То есть там облачность, дождик немного есть, поэтому там заморозков у нас не будет", – подчеркнула Птуха.
Кстати, эксперт отметила, что практически до конца октября у нас будет оставаться поле высокого давления. Ожидается, что почти вся третья декада этого месяца в Украине будет сухой.
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Где будут дожди / Скриншоты из Укргидрометцентра
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В каких областях сильные заморозки
- В Укргидрометцентре предупреждали, что ночью 18 октября в западных, северных и центральных областях (кроме Днепропетровской) сильные заморозки в воздухе 0 – -3 градуса. В Одесской и Николаевской – заморозки на поверхности почвы 0 – -3 градуса.
- Ночью 19 и 20 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0 – -5 градусов.
- В Полтавской, Кировоградской, Николаевской 19 октября на поверхности почвы, 20 октября и в воздухе заморозки 0 – -3 градуса.
- На остальной территории Украины 20 октября на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса.