Когда будут дожди в большинстве областей Украины?

Синоптики прогнозировали, что вечером 10 августа в западных, 11 августа уже в большинстве областей пройдут кратковременные дожди. Кое-где также будут грозы, в отдельных районах град и шквалы, 15 – 20 метров на секунду.

Сильная жара не ожидается. Будет довольно свежо. Ночью лишь +11 – +17 градусов, днем +21 – +29 градусов. Только на Юге ночью до +20 градусов, днем на Юге и Востоке до +33 градусов.

Интересно, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже с 12 августа дожди прекратятся по всей Украине. Вероятно, никаких осадков не будет и 13 – 14 августа.

Прогноз погоды на 11 – 14 августа / Скриншоты из Укргидрометцентра