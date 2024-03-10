Будет лить несколько дней подряд: когда всю Украину накроют дожди, местами с мокрым снегом

На следующей неделе в Украине усилятся осадки. Дожди накроют всю территорию нашего государства. Также местами пройдет мокрый снег.

По ориентировочному прогнозу на картах, будет лить минимум несколько дней подряд. Когда ждать усиления осадков, передает 24 Канал.

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Украину накроют дожди

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 10 марта днем на Закарпатье и в Карпатах, в восточных и северо-восточных, 11 марта в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдет небольшой дождь. На остальной территории – без осадков.

12 марта в Украине дожди, в северных, восточных и местами центральных областях с переходом в мокрый снег,

– отметили синоптики.

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Ориентировочный прогноз погоды на 12 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Добавили, что ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду, порывистый. Температура ночью от 2 тепла до 5 мороза, 11 – 12 марта в западных и южных областях 1 – 6 тепла.

Днем воскресенья 4 – 9 тепла, на Западе и Севере до +12. Между тем на Востоке и Северо-Востоке, а 11 – 12 марта в Украине, кроме Запада и Юга, только 1 – 6 градусов тепла.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, будет дождливо и в среду и четверг. Кроме того, в Хмельницкой, Киевской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях ожидается мокрый снег.

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Ориентировочный прогноз погоды на 14 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

Добавим, ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха предполагается 1 – 7 тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы. Между тем месячное количество осадков ожидается в пределах 30 – 30 миллиметров, в Карпатах местами 71 – 107. Впрочем, это в пределах нормы.