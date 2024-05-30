Грозы и дожди: синоптики предупреждают о непогоде на Киевщине

В Киевскую область 30 мая снова наведается непогода. Метеорологи отмечают, что в течение суток в регионе будут фиксировать кратковременные дожди, возможны грозы.

В то же время общий температурный фон будет оставаться высоким. Дождливая погода не помешает приближению жаркого лета.

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Непогода на Киевщине

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что 30 мая на Киевщине возможен кратковременный дождь с грозой. Небо будет облачным, однако с прояснениями. Ветер умеренный, его скорость будет достигать всего 5 – 10 метров в секунду.

Отметки термометра в области ночью будут показывать +12...+17, днем же ожидается потепление до +20...+25. Непосредственно в Киеве ночью температура будет опускаться до +14....+16, а днем будет подниматься до +22...+24.

Будут ли дожди на этой неделе

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в четверг, 30 мая, осадки ожидаются уже в большинстве областей. Однако это обычное дело для теплого периода. Осадки будут как начинаться, так и завершаться – в том числе с появлением солнца. То есть кое-где могут быть довольно-таки интенсивные дожди, одновременно в другом месте может светить солнце.

Местами по Украине также ожидают грозы. В четверг – пятницу преимущественно Правобережье попадает больше всего в поле пониженного давления, где вероятность этих дождей самая высокая. Однако уже в субботу – понедельник их интенсивность снижается.

Впрочем, во вторник можно снова рассчитывать на дожди, ведь прогнозируется атмосферный фронт. В частности, по Правобережью, – преимущественно западные и северные области.

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