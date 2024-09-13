Грозы и сильные ливни охватят часть страны: где объявлено предупреждение

С первыми сентябрьскими днями в Украину пришли и первые осенние дожди. Так, синоптики снова прогнозируют обильные осадки.

В субботу, 14 сентября, жителям ряда областей стоит прихватить с собой зонтик. Преимущественно дожди придут в западные регионы Украины.

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Дожди в Украине

14 сентября в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый); днем в западных, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый),

– пишут в Укргидрометцентре.

Штормовое предупреждение в Украине 14 сентября / Укргидрометцентр

Отметим, что на Западе, в Винницкой и Одесской областях температура ночью будет достигать +13...+18 градусов, а днем не будет превышать +18...+23; в Карпатах и на Закарпатье температура в среднем +11...+16.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, только ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура ночью +14...+19, днем +24...+29, на юго-востоке страны до +31 градуса.