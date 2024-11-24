Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, назвав цели на российской территории, которые являются приоритетными для Украины. Также ракетами Storm Shadow в Курской области, вероятно, было ликвидировано 500 военных из Северной Кореи.

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Это сегодня наша задача

Маломуж отметил, что прежде всего Украина ориентируется на нанесение ударов по российским аэродромам, пусковым установкам "Шахедов" или других беспилотников, пусковым установкам ракет.

Это первоочередные цели, поэтому решаем задачи по мере их поступления или где они находятся сейчас,

– подчеркнул генерал армии.

Относительно российской тактической авиации, то она может быть отодвинута на расстояние 300 – 400 километров от линии фронта. Поэтому теми средствами, которыми получим разрешение наносить удары, сможем системно достать до тактических аэродромов, откуда поднимаются в небо вражеские носители КАБов или авиабомб с ракетными двигателями.

Также целями баллистических беспилотных летательных аппаратов должны стать тактические аэродромы, расположенные на расстоянии более 300 километров от линии боестолкновения.

Мы уже производим тысячи и даже сотни тысяч таких беспилотных летательных аппаратов, а которые должны ежедневно и ежечасно атаковать,

– отметил он.

Кроме того, имеем цели на оккупированных территориях, в частности, в Крыму. Это пусковые установки С-400, "Шахедов" на мысе Чауда. Он расположен в зоне действия ракет ATACMS и Storm Shadow.

Маломуж отметил, что на территорию Украины также постоянно летят беспилотники с Брянской, Курской, Белгородской областей. Комплексами, которые предоставили Украине партнеры, способные наносить удары на расстояние 300 километров, и нашими беспилотниками и ракетами дальностью до 2 тысяч километров, сможем накрыть вражеские аэродромы любых типов в любое время.

Таким образом, по его словам, не дадим россиянам возможность развивать свои планы, поднимать авиацию, наносить удары ракетами или беспилотниками.

Это сегодня наша задача, и это обесценит преимущества россиян и на поле боя, и в воздухе. Тогда даже не нужны будут в большом количестве системы ПВО, потому что будем уничтожать вражеские цели на пусках, на подлетах, на местах концентрации,

– подчеркнул Николай Маломуж.

К слову, издание The Washinghton Post назвало возможные цели в России, которые могут быть атакованы дальнобойным западным оружием, предоставленным Украине. Прежде всего это вражеские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны – всего более 200 целей.

В то же время одно из крупнейших сосредоточений российских сил расположено в Ростовской области. Там по меньшей мере четыре аэропорта. Также Ростов является местом высадки войск, которые транспортируют большими военными самолетами, экипируют, грузят в автобусы и везут на оккупированную территорию Востока Украины.