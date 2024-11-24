Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, назвавши цілі на російській території, які є пріоритетними для України. Також ракетами Storm Shadow у Курській області, імовірно, було ліквідовано 500 військових з Північної Кореї.

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Це сьогодні наше завдання

Маломуж зазначив, що насамперед Україна орієнтується на завдання ударів по російських аеродромах, пускових установках "Шахедів" або інших безпілотників, пускових установках ракет.

Це першочергові цілі, тому вирішуємо завдання в міру їх надходження або де вони перебувають зараз,

– підкреслив генерал армії.

Щодо російської тактичної авіації, то вона може бути відсунена на відстань 300 – 400 кілометрів від лінії фронту. Тому тими засобами, якими отримаємо дозвіл завдавати ударів, зможемо системно дістати до тактичних аеродромів, звідки підіймаються в небо ворожі носії КАБів або авіабомбам з ракетними двигунами.

Також цілями балістичних безпілотних літальних апаратів мають стати тактичні аеродроми, що розташовані на відстані понад 300 кілометрів від лінії боєзіткнення.

Ми вже виробляємо тисячі та навіть сотні тисяч таких безпілотних літальних апаратів, а які мають щоденно і щогодинно атакувати,

– зауважив він.

Крім того, маємо цілі на окупованих територіях, зокрема, в Криму. Це пускові установки С-400, "Шахедів" на мисі Чауда. Він розташований у зоні дій ракет ATACMS і Storm Shadow.

Маломуж відзначив, що на територію України також постійно летять безпілотники з Брянської, Курської, Бєлгородської областей. Комплексами, які надали Україні партнери, здатними завдавати ударів на відстань 300 кілометрів, і нашими безпілотниками і ракетами дальністю до 2 тисяч кілометрів, зможемо накрити ворожі аеродроми будь-яких типів у будь-який час.

У такий спосіб, за його словами, не дамо росіянам можливість розвивати свої плани, підіймати авіацію, завдавати ударів ракетами чи безпілотниками.

Це сьогодні наше завдання, і це знецінить переваги росіян і на полі болі, і в повітрі. Тоді навіть не потрібні будуть у великій кількості системи ППО, тому що будемо знищувати ворожі цілі на пусках, на підльотах, на місцях концентрації,

– наголосив Микола Маломуж.

До слова, видання The Washinghton Post назвало можливі цілі в Росії, які можуть бути атаковані далекобійною західною зброєю, які надали Україні. Насамперед це ворожі аеродроми, склади боєприпасів і полігони – загалом понад 200 цілей.

Водночас одне з найбільших зосереджень російських сил розташоване в Ростовській області. Там щонайменше чотири аеропорти. Також Ростов є місцем висадки військ, що транспортують великими військовими літаками, екіпірують, вантажать в автобуси та везуть на окуповану територію Сходу України.