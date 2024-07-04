На Тернопольщине группа подростков жестоко избила 14-летнюю девушку

В Тернопольской области подростки жестоко избили 14-летнюю девушку. Инцидент произошел вечером 27 июня 2024 года.

Видео избиения обнародовали в сети вечером 2 июля. Кадры появились в местном телеграм-канале. На видео видно, как девушки-подростки бьют девушку. Вокруг стоит молодежь, которая все снимает на видео и комментирует события, пишет 24 Канал.

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Что известно об избиении девушки в Тернопольской области

В телеграм-канале "Подслушано на Тернопольщине" написали, что в селе Осовцы, что в Чертковском районе девушки избили девушку-подростка из села Бобулинцы.

На кадрах подростки ссорятся, употребляют нецензурную лексику и снимают все на видео. Далее между девушками возникает драка.

Кроме девушек, на видео видно ребят. Один из них в начале драки говорит, что ему такое нравится.

После обнародования кадров полиция Тернопольской области заявила, что они зарегистрировали информацию о событии в едином журнале о совершенных преступлениях и правонарушениях. Также полиция составила в отношении обидчицы административный протокол за мелкое хулиганство.

Как выяснилось, инцидент возник между знакомыми несовершеннолетними девушками еще 27 июня около 23 часов в селе Осовцы, что на Чертковщине,

– рассказали в полиции.

Правоохранители уточнили, что:

нарушительница – 16-летняя местная жительница,

потерпевшая – 14-летняя жительница соседнего села.

На видео спор снимали очевидцы происшествия.

Правоохранители рассказали, что сейчас они:

устанавливают всех свидетелей, очевидцев и дополнительные обстоятельства правонарушения;

решают вопрос о привлечении к административной ответственности и других участников конфликта.

Кстати, во Львове на детской площадке две девушки избили малолетнего мальчика. В полиции рассказали, что 9-летнего мальчика избила 16-летняя девушка, а ее подруга снимала все на видео.