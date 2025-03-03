Драпатий подтвердил трагедию на полигоне в Днепропетровской области

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий подтвердил наличие трагедии, произошедшей на полигоне в Днепропетровской области. Туда оккупанты осуществили ракетный удар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Михаила Драпатого.

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Как Михаил Драпатый отреагировал на трагедию

Михаил Драпатый отметил, что трагедия на полигоне в Днепропетровской области – это ужасное последствие вражеского удара. Генерал отметил, что война требует быстрых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем.

От всего сердца выражаю искренние соболезнования семьям погибших, собратьям и всем, кто знал наших воинов. Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно. Потому что мне тоже болит. Потому что изнутри разъедает гнев,

– сказал он.