Драпатый хочет заменить командующего Медицинскими силами Казмирчука, – СМИ

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, по данным СМИ, инициировал увольнение командующего Медицинскими силами ВСУ Анатолия Казмирчука. Соответствующее представление уже поступило в Министерство обороны и ожидает дальнейшего согласования.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на трех собеседников.

Что известно о возможных кадровых изменениях в ВСУ?

По словам одного из источников, соответствующее представление уже находится в Министерстве обороны. Следующим этапом должно стать согласование документа министром обороны и президентом Украины, после чего может быть принято окончательное кадровое решение.

Накануне народный депутат Марьяна Безуглая также заявила, что Михаил Драпатый отстранил командующего Медицинскими силами Анатолия Казмирчука, которого она назвала "человеком Сирского" в военной медицине. В то же время официального подтверждения этой информации со стороны Генерального штаба, Министерства обороны или Офиса Президента пока не обнародовано.

Анатолий Казмирчук является генерал-майором медицинской службы, военным врачом, доктором медицинских наук и профессором. На должность командующего Медицинскими силами ВСУ его назначили указом президента Владимира Зеленского 19 ноября 2023 года.

Имя Казмирчука ранее упоминалось в связи с делом начальника медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антона Шевчука. В 2024 году военного перевели на более низкую должность после строгого выговора со стороны командования. До этого Шевчук сообщал об обнаружении китайских турникетов в своей бригаде и обращался к командованию Медицинских сил с требованием заменить их.

Напомним, недавно Михаил Драпатый поручил провести проверку 225-го отдельного штурмового полка после обнародования журналистского расследования о возможных случаях насилия над военнослужащими. Военная служба правопорядка должна выяснить, имели ли место факты отдачи незаконных приказов, применения насилия к бойцам, существования так называемых заградительных отрядов и наказания, известного как "дерево правды".

В ВСУ заявили, что в случае подтверждения нарушений виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством. По словам Калюжной, на данный момент это единственная официальная реакция государственных органов на обнародованное расследование, тогда как информации об открытии уголовного производства пока нет.

Скандал вокруг 225-го отдельного штурмового полка возник после публикации издания "Тексты", в которой бывшие военнослужащие заявили о пытках, избиения, незаконные наказания и приказы открывать огонь по военным, отступавшим без разрешения. Также в материале говорилось о принудительном удержании мобилизованных, их отправке на штурмы и случаях пропажи без вести после выполнения боевых задач.