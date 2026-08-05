Про це повідомила "Українська правда" із посиланням на трьох співрозмовників.

Що відомо про можливі кадрові зміни у ЗСУ?

За словами одного з джерел, відповідне подання вже перебуває в Міністерстві оборони. Наступним етапом має стати погодження документа міністром оборони та президентом України, після чого може бути ухвалене остаточне кадрове рішення.

Напередодні народна депутатка Мар'яна Безугла також заявила, що Михайло Драпатий відсторонив командувача Медичних сил Анатолія Казмірчука, якого вона назвала "людиною Сирського" у військовій медицині. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації від Генерального штабу, Міністерства оборони чи Офісу Президента наразі не оприлюднювали.

Анатолій Казмірчук є генерал-майором медичної служби, військовим лікарем, доктором медичних наук і професором. На посаду командувача Медичних сил ЗСУ його призначили указом президента Володимира Зеленського 19 листопада 2023 року.

Ім'я Казмірчука раніше згадувалося у зв'язку зі справою начальника медичної служби 82 окремої десантно-штурмової бригади Антона Шевчука. У 2024 році військового перевели на нижчу посаду після суворої догани від командування. До цього Шевчук повідомляв про виявлення китайських турнікетів у своїй бригаді та звертався до Командування Медичних сил із вимогою замінити їх.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Драпатий доручив провести перевірку 225 окремого штурмового полку після оприлюднення журналістського розслідування про можливі випадки насильства над військовослужбовцями. Військова служба правопорядку має з'ясувати, чи мали місце факти віддання незаконних наказів, застосування насильства до бійців, існування так званих загороджувальних загонів і покарання, відомого як "дерево правди".

У ЗСУ заявили, що в разі підтвердження порушень винні особи нестимуть відповідальність відповідно до законодавства. За словами Калюжної, наразі це єдина офіційна реакція державних органів на оприлюднене розслідування, тоді як інформації про відкриття кримінального провадження поки немає.

Скандал навколо 225-го окремого штурмового полку виник після публікації видання "Тексти", у якій колишні військовослужбовці заявили про катування, побиття, незаконні покарання та накази відкривати вогонь по військових, які відступали без дозволу. Також у матеріалі йшлося про примусове утримання мобілізованих, їхнє відправлення на штурми та випадки зникнення безвісти після виконання бойових завдань.