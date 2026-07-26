В сети заявляли, что Драпатий начал аудит в ВСУ: в Генштабе ответили, правда ли это

26 июля в сети распространили скриншот сообщения в "Х", в котором Михаил Драпатый якобы сообщает о начале аудита в ВСУ. Оказалось, что аккаунт, где появилось это сообщение, не принадлежит главкому.

Первым о том, что распространенное в сети сообщение является фейком, сообщил общественный деятель Сергей Стерненко. Впоследствии появилась и реакция Генштаба . Там обратились к представителям СМИ и общественности с призывом пользоваться исключительно проверенными источниками информации. В ведомстве отметили, что единственными официальными страницами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого в социальных сетях являются: Facebook ;

Сеть X ;

Viber . Та же фейковая корреспонденция / Скриншот