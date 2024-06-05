Стефанчук "переодевает" Кабмин: спикер Верховной Рады требует соблюдения дресс-кода чиновниками

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук дал задание подготовить обращение к правительству относительно соблюдения его представителями дресс-кода. Председателя Рады возмутил слишком свободный стиль одежды представителей Кабинета министров.

Народный депутат, член фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщил в своем телеграмме, что Руслан Стефанчук требует от представителей Кабинета Министров приходить на пленарные заседания Верховной Рады в официальной одежде.

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Стефанчук против спортивных штанов

По словам Железняка, спикер дал задание подготовить обращение к Правительству, чтобы их представители приходили в "нормальной деловой одежде" на выступления, на которых рассматриваются законы.

Потому что постоянно то в футболках, то в спортивных костюмах приходят,

– подчеркнул нардеп.

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