Сц*кливый фашизм, – политолог охарактеризовал идеологическую пропаганду России

Российское минобороны заявило, что массированная ракетная атака 9 марта была "ударом возмездия" за "диверсию" в Брянской области. Однако такие заявления российской пропаганды рассчитаны на собственную российскую аудиторию.

Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог Валентин Гладких. По его словам, россияне надеются, что их вбросы потом подхватят и за границей.

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"И нужно также честно признавать, что некоторые подхватывают. Но это откровенный маргинез, не выдерживающий рациональной критики", – заявил он.

Гладких убежден, что оккупанты глубоко ошибаются, если они думают, что они могут изменить позиционирование сторон и отношение к российско-украинской войне.

"Я просто всегда вспоминаю слова Зеленского в обращении к Израилю: "Можно быть нейтральным и равноудаленным от двух полноценных субъектов, но нельзя быть удаленными от добра и зла", – сказал он.

Политолог отметил, что сейчас очевидно, что Россия – это зло, поэтому не осознавать, дистанцироваться или пытаться представлять, что обе стороны одинаково виновны – нельзя.

Это как раз то, что пытается достичь Россия своей пропагандой. Они не добьются в этом никаких успехов,

– рассказал Гладких.

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Преступления России

Он отметил, что именно Россия напала на Украину, именно российские военные совершали военные преступления и преступления против человечности на территории Украины.

"Не украинцы на их территории. Они воровали здесь унитазы. У меня нет информации о том, чтобы кто-то в Белгородской области унитаз украл и приволок его в Украину", – сказал политолог.

Валентин Гладких добавил, что всем очевидно, что именно россияне наносят удары по гражданской инфраструктуре и используют запрещенные виды вооружения.

Политолог напомнил, что нельзя забывать, что именно россияне в 2014 году аннексировали Крым.

"А уже в прошлом году провели эти "фарсы", но, формально, юридически с их точки зрения, они же аннексировали территории Украины. И это тоже является еще одним доказательством, еще одним аргументом против них", – заявил Гладких.

Заявления пропагандистов

По его мнению, заявления россиян о том, что они хотят за кого-то отомстить, смотрятся забавно и просто жалко.

Это то, что их Подервянский назвал, извиняюсь за выражение: "Сц*кливый фашизм". Вот оно так и есть",

– сказал он.

Валентин Гладких уверен, что сейчас последняя фаза развития нацизма и фашизма.

"Они ее довели до крайнего предела. После чего воспринимать серьезно эти явления уже не будут. Это карикатура и злая карикатура на самих себя", – рассказал Гладких.

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