Страх уже распространяется по России, у Кремля могут быть большие проблемы, – политтехнолог

После ситуации с якобы "ДРГ" на территории России, у Кремля могут быть большие проблемы. Страх уже распространяется по территории России.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Комментируя "ДРГ" в Брянской области, российский правозащитник Марк Фейгин сказал, что власть в России изменится именно так.

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Это не похоже на ДРГ

Тизенгаузен рассказал, что эта ситуация выглядит довольно странно. ДРГ не заходят, чтобы сделать селфи на фоне табличек с населенным пунктом, не заходят под камеры. Они делают это довольно скрыто – зашли и выполнили свою задачу.

Кроме того, феерически окончилась эта история. ФСБ выкатила текст, в котором говорит, что она вытеснила украинскую ДРГ на территорию Украины и затем ее накрыли артиллерийским обстрелом на территории, куда вытеснили. Накрыли леса, поля, не знаю, что еще,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что история довольно странная. Украина на официальном уровне уже заявила, что никаких ДРГ в Россию она не посылает. Однако эта ситуация, с помощью российских граждан, показала, что ФСБ абсолютно беспомощна и не нужна, если такая ситуация может произойти.

Тизенгаузен о том, что страх уже распространяется по России, у Кремля могут быть большие проблемы: смотрите видео

Россияне сами дискредитируют ФСБ

По словам политтехнолога, эта ситуация полностью дискредитирует руководство ФСБ. Бенефициаром подобной акции могут быть люди внутри России, заинтересованные в замещении руководства ФСБ. ДРГ зашли – вышли, пофотографировались, никого ФСБ не поймала, никого не ликвидировала, показала какое-нибудь кино с обстрелянным авто.

"В общем, все как-то мрачно выглядит. Я думал, что это акция, похожая на 1999 год, когда Путин решил взорвать дома в России, чтобы оправдать вторую чеченскую кампанию. Я ожидал чего-то подобного. Однако в итоге все завершилось каким-то "пшиком", - заметил Тизенгаузен.

Как он сказал, Путин после этого провел заседание комитета обороны. Он наверняка говорил там о террористах, бил ножкой, возможно и какую-то контртеррористическую операцию объявил, однако это не исключает огромных проблем для России.

Мы же видим, что российские пропагандисты воют на болотах из-за беспилотников, из-за мифических ДРГ. То есть, война в полной мере еще не пришла на российскую территорию, но страх уже распространяется,

– подчеркнул политтехнолог.

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