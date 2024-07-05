ВСУ ликвидируют остатки ДРГ, – в ОТГВ "Харьков" о ситуации на границе с Россией

В селе Сотницкий Казачок, вдоль границы с Россией, украинские военные продолжают выявлять и уничтожать остатки российских диверсантов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОТГВ "Харьков" Юрий Повх, информирует 24 Канал. По его словам, на Харьковском направлении за сутки произошло 19 боевых столкновений вблизи Липцев, Волчанска и Сотницкого Казачка.

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Какова ситуация возле Сотницкого Казачка

Сотницкий Казачок – это очень маленькое село, полоса вдоль границы с Российской Федерацией. Как пояснил Повх, речь идет буквально о сотнях метров украинской земли, на которые попыталась зайти российская диверсионно-разведывательная группа.

Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению ее остатков и ликвидации. Мы не комментируем тактические действия наших войск в режиме реального времени. Когда состоятся завершения действий – обязательно сообщим,

– рассказал он.

Впрочем, ситуация в зоне ответственности ОТУВ "Харьков" остается сложной. Например, там в течение 4 июля российская армия осуществила семь авиаударов, 22 атаки дронами-камикадзе и 334 обстрела.

"Интенсификация боевых действий в районе Липцев состоялась фактически во всей зоне ответственности. Говорить, что россияне сверх меры ввели дополнительные подразделения, будет неправильно", – говорит спикер.

Однако, по его словам, враг делает это постоянно, поскольку Силы обороны Украины выбивают передовые подразделения российской оккупационной армии, поэтому они вынуждены проводить ротацию.

. Село Сотницкий Казачок размещено на границе с Россией, в Золочевской общине Богодуховского района Харьковской области.

Накануне стало известно, что российская диверсионно-разведывательная группа зашла в село Сотницкий Казачок. Перед этим вражеская ДРГ уже пыталась зайти в Сотницкий Казачок 27 июня. Тогда представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники остановили врага возле населенного пункта.