ДРГ по три –четыре человека постоянно пытаются прорываться на Днепропетровщину, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленсбкий заявил, что российские ДРГ постоянно пытаются прорываться на Днепропетровщину. Пока враг успеха не достиг.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

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Пытаются ли россияне прорваться на Днепропетровщину

Российские войска не прекращают попыток прорваться на Днепропетровщину. Для этого враг отправляет группы ДРГ по три – четыре человека.

Днепровская область – два, три, четыре человека в ДРГ постоянно пробуют прорываться,

– заявил президент.

В то же время украинский лидер отметил, что пока оккупационные войска в этом районе успеха не имеют.

К слову, Зеленский также назвал численность российских войск, которые находятся на территории Украины. По его словам, это 695 тысяч оккупантов. Еще около 52 тысяч находятся на Сумском направлении.

Украинский лидер добавил, что общее количество вражеских наступлений, которая состоялась в течение суток, – до 200 по всей линии фронта.