Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Чи намагаються росіяни прорватися на Дніпропетровщину

Російські війська не припиняють спроб прорватися на Дніпропетровщину. Для цього ворог відправляє групи ДРГ по три – чотири людини.

Дніпровська область – дві, три, чотири людини в ДРГ постійно пробують прориватися,

– заявив президент.

Водночас український лідер зазначив, що наразі окупаційні війська в цьому районі успіху не мають.

До слова, Зеленський також назвав чисельність російських військ, які перебувають на території України. За його словами, це 695 тисяч окупантів. Ще близько 52 тисяч перебувають на Сумському напрямку.

Український лідер додав, що загальна кількість ворожих наступів, яка відбулася впродовж доби, – до 200 по всій лінії фронту.