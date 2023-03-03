Освобождают Россию от путинского режима, – политический эксперт о "ДРГ" под Брянском

Президент России Владимир Путин попал в очень опасную игру. "Инцидент" в Брянской области фактически завязал руки российскому диктатору в принятии решений по собственной инициативе.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, было бы хорошо, чтобы сторонники антипутинского режима не сбавляли оборотов.

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Кто причастен

Валерий Клочок сообщил, что реакция Путина на "ДРГ" в Брянской области вызвала смех. К тому же, украинцы уже не боятся никаких заявлений со стороны России.

По его мнению, все же в этой ситуации следует обратить внимание на хронологию.

Как-то случайно в лесу под Тулой взорвался снаряд. Где мы, а где Тула?

– подчеркнул он.

По его словам, украинско-российская граница не была демаркирована уже много лет, потому что Россия отказывалась это делать.

"Попадание, не попадание – это тоже ошибка предыдущей власти, что она не смогла добиться того, чтобы все-таки демаркировать границы", – отметил он.

Политический эксперт рассказал, что взрыв показался очень странным.

Валерий Клочок рассказал, чем для Путина обернется "инцидент" в Брянской области: смотрите видео

Почему появилась версия об украинской "ДРГ"

Клочок отметил, что Украина не была причастна к взрывам в России.

Это может быть или спровоцировано самими россиянами или находящимися внутри страны силами,

– заметил он.

Политический эксперт сосредоточил внимание, что в России мгновенно распространяется информация о том, что это мероприятие украинской "ДРГ".

"Особенно феноменально было, что они с желтыми лентами. ДРГ и желтые ленты? На лбу еще не хватало написать эти аббревиатуры "Убитая девочка", "Распятые мальчики". Ничего не напоминает?" – добавил он.

По его мнению, очень быстро в этой части сработали выступающие против путинской власти представители Российского добровольческого корпуса.

Это показатель того, что определенные сдвиги в России происходят не без помощи, конечно, каких-либо сил,

– сообщил он.

По его словам, эти вооруженные ребята говорят о том, что они пришли не захватывать кого-то в заложники, а целью освободить Россию от путинского режима. И это дело рук самих россиян.

"По-моему, в Брянске надо уже проводить референдум", – пошутил Клочок.

Впрочем, это не единственный признак того, что Россию ждет крах.

Страхи России

Валерий Клочок объяснил, что у России уже есть такие формирования, которые понимают всю позорность путинской власти, потому что в свое время был создан легион "Свободная Россия" в составе ГУР Минобороны Украины.

Сегодня появляются добровольческие корпуса, которые воюют не за Украину, а воюют против Путина,

– отметил он.

По его словам, последняя ситуация получила публичную огласку.

"Он (Путин – 24 Канал) начинает говорить, что кто-то у него собирается забрать историю", – подчеркнул политический эксперт.

По его мнению, российский диктатор в панике и загнан в тупик.

Сейчас заявления от отдельных депутатов Госдумы РФ: "Объявим Украине войну!". Ну ребята, насыпьте себе соль, знаете куда сначала, чем будете что-то объявлять Украине!

– не удержался Клочок и добавил, что нас уже ничем не испугать.

Политический эксперт сосредоточил внимание, что это россиянам нужно бояться, что внутри их страны появились вооруженные россияне, точно не желающие видеть Владимира Путина у власти.

Конец режима Путина

Валерий Клочок рассказал, что Владимир Путин просто был вынужден комментировать "инцидент", потому что так его учат педагоги.

"То, что ему казалось очень дальним, что он выстроил себе заборчик, через который никто не зайдет, у него все под контролем, все хорошо, оказалось не хорошо", – убежден он.

По его словам, в России однозначно началось определенное движение. Пока неизвестно, как долго это будет разворачиваться.

Что делать конкретно? Заходите в Брянске, Курскую области. Выбивайте оттуда военных россиян, которые воюют за Путина, убирайте их, доказывайте силовым способом, что вы готовы таким образом возродить ту же самую "Великую Россию", которая не будет воевать со всем миром, а будет заботиться о своих людях,

– заметил он.

Политический эксперт подчеркнул, что Путин все же не будет пытаться использовать эту историю в качестве повода для принятия решений, например, объявления войны, мобилизации.

"Внутри самой России это уже ничего не меняет", – рассказал он.

К тому же Путин попал в опасную для себя игру. Сейчас российский диктатор заложник ситуации, в которой повестку дня формирует далеко не он.

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