Несмотря на потери, меняла тактику: российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев рассказал о ситуации на северной границе нашего государства. В Сумскую область пыталась прорваться очередная российская диверсионно-разведывательная группа.

В конце концов украинские пограничники сумели помешать оккупантам незаконно пересечь границу нашего государства. Российские диверсанты в свою очередь понесли потери.

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Наев рассказал, что 3 февраля в 18:20 на подступах к Глуховской общине бойцы одного из опорных пунктов заметили движение вооруженной группы в составе десяти человек.

Сразу украинские бойцы начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил,

– отметил генерал.

Командующий также подчеркнул, что, понеся потери, враг решил изменить свою тактику, разделившись на две группы. Одна из них под прикрытием артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых.

"Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но в это время к месту боя прибыла контрдиверсионная группа", – рассказал Наев.

Генерал отметил, что победоносный бой продолжался в течение полутора часов. Благодаря действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы.

Сергей Наев также поблагодарил каждого украинского воина, который стоит на защите независимости Украины и делает все возможное для того, чтобы "приблизить нашу славную победу".

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