Несмотря на потери, меняла тактику: российская ДРГ пыталась прорваться в Сумскую область
Источник:Сергей Наев
Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев рассказал о ситуации на северной границе нашего государства. В Сумскую область пыталась прорваться очередная российская диверсионно-разведывательная группа.
В конце концов украинские пограничники сумели помешать оккупантам незаконно пересечь границу нашего государства. Российские диверсанты в свою очередь понесли потери.
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Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область
Наев рассказал, что 3 февраля в 18:20 на подступах к Глуховской общине бойцы одного из опорных пунктов заметили движение вооруженной группы в составе десяти человек.
Сразу украинские бойцы начали стрелковый бой и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона. Уже через несколько минут к бою присоединились минометчики, плотно накрывая огнем место сосредоточения вражеских сил,
– отметил генерал.
Командующий также подчеркнул, что, понеся потери, враг решил изменить свою тактику, разделившись на две группы. Одна из них под прикрытием артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых.
"Вторая группа предприняла попытку обойти опорный пункт с бокового фланга. Но в это время к месту боя прибыла контрдиверсионная группа", – рассказал Наев.
Генерал отметил, что победоносный бой продолжался в течение полутора часов. Благодаря действиям защитников Северного направления враг был отброшен далеко за пределы украинской границы.
Сергей Наев также поблагодарил каждого украинского воина, который стоит на защите независимости Украины и делает все возможное для того, чтобы "приблизить нашу славную победу".
В ГПСУ сказали, где Россия активно использует ДРГ
- Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко назвал направления, где Россия сейчас наиболее активно применяет свои диверсионно-разведывательные группы. По словам Демченко, сейчас это направление Сумской и Харьковской областей.
- В то же время в Черниговской области пограничники фиксируют меньше попыток мероприятия ДРГ оккупантов. Однако Демченко отметил, что в 2023 году ситуация была противоположной.
- Однако иногда фиксируют случаи, когда российским ДРГ удавалось прорваться сквозь украинскую границу. Так, утром 27 января российская ДРГ прорвалась в Сумскую область, убив двух гражданских людей – брата и сестру.