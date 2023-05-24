Пока на Белгородщине не будет больших регулярных частей, там будут действовать повстанческие партизанские отряды. Свою приверженность силам сопротивления выражают и сами местные приграничные территории. Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Кузан – глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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Административная система России рухнула

Ситуация в Белгороде показала крушение российской административной системы. Руководители районов не могли ни с чем справиться. А сам губернатор Белгородщины, отвечая на недовольство местных, говорит, что у него самого куча вопросов к минобороны.

Этим пользуются и такие деятели, как Евгений Пригожин. Он заявил, что придет с отрядами "Вагнера" и решит все проблемы, если этого не может сделать минобороны. Молчат также и в ФСБ, которым подчиняется содержание государственной границы.

Минобороны, местные власти со всеми их аналогами территориальной обороны – все это оказалось недееспособным против сравнительно небольших отрядов самих россиян, с оружием поднявших восстание. Хоть боевая группа небольшая, но без поддержки местных успехов нельзя было достичь,

– отметил Сергей Кузан.

По свидетельству самой российской власти, в 10 селах попробовали, но провалили проведение даже частичной эвакуации. Но во многих населенных пунктах не могли предпринять вообще никаких действий. Это и доказывает абсолютный крах их системы.

Демилитаризованная зона – необходимость

В Главном управлении разведки рассказывали, что российские силы сопротивления создают демилитаризованную зону, откуда оккупанты не смогут обстреливать гражданских украинцев.

Я уверен, что это достижимая цель и именно этим закончится наша война. Очевидно, что нельзя оставлять какое-либо оружие, в частности, артиллерию на приграничных территориях. Потому что россияне уже неоднократно всему миру демонстрировали, что используют свои ВС исключительно как террористическую организацию,

– подчеркнул Кузан.

При этом Россия применяет не только ствольную артиллерию, но и реактивную артиллерию и даже дальнобойные ракеты. Бесспорно, что примерно 100 километров на границе с Украиной должны быть демилитаризованной зоной для того, чтобы обеспечить безопасность на освобожденных украинских территориях.

Сергей Кузан о важности активизации сил сопротивления в России: смотреть видео

Глубже в России ситуация еще хуже

Заметим также, что цепная реакция из Белгорода была запущена. Уже этой ночью и на Курщине в пограничную деревню Гоголевка зашли люди в военном с бело-синими флагами. Такие стяги используют антипутинцы. Более того, на дорогах Курской области появились метки, которые расставили сами же местные, чтобы повстанцы лучше ориентировались на местности.

То есть, кроме того, что партизанское движение активизируется, оно получает поддержку и среди местного населения, настроенного на антивоенный лад

Бесспорно, это акции, которые будут только набирать обороты. Специфика партизанского движения одинакова, равно как и на наших оккупированных территориях. Она заключается в определенной секретности, секретности. 90% успешных акций не становятся такими медийными, потому что нет таких ярких лидеров, как у Российского добровольческого корпуса,

– подчеркнул глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Большинство подобных диверсий и саботажей проходят именно секретно. На Белгородщине люди даже не ожидали начала эвакуаций, вероятно, понимая, что их никто не будет начинать. Поэтому они садились в собственные автомобили и уезжали из города.

Возникает интересный и логичный вопрос.

"Если система защиты действует в приграничных, а по факту прифронтовых регионах России, то какие силы сконцентрированы глубже внутри России? Думаю, что ответ очевиден, в том числе и для всех сил сопротивления в России", – отметил Кузан.

Власть в России не так уж страшна, как это хотели показать людям. Это, похоже, поняли и российские партизаны, активизируя свои действия.

Что происходит в Белгороде: коротко