Поки на Бєлгородщині не буде великих регулярних частин, там продовжуватимуть діяти повстанські партизанські загони. Свою прихильність до сил опору виражають і самі місцеві прикордонних територій. Про це 24 Каналу розповів Сергій Кузан – голова Українського центру безпеки та співпраці.

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Адміністративна система Росії рухнула

Ситуація в Бєлгороді показала крах російської адміністративної системи. Керівники районів не могли ні з чим впоратись. А сам губернатор Бєлгородщини, відповідаючи на невдоволення місцевих каже, що в нього самого купа питань до міноборони.

Цим користуються і такі діячі, як Євгєній Пригожин. Він заявив, мовляв, прийде із загонами "Вагнера" та розв'яже усі проблеми, якщо цього не може зробити міноборони. Мовчать також й в ФСБ, яким і підпорядковується утримання державного кордону.

Міноборони, місцева влада з усіма їхніми аналогами територіальної оборони – все це виявилось недієздатною проти порівняно невеликих загонів самих росіян, які зі зброєю підняли повстання. Хоч бойова група невелика, але без підтримки місцевих таких успіхів не можна було досягнути,

– зазначив Сергій Кузан.

За свідченням самої російської влади, в 10 селах спробували, але провалили проведення навіть часткової евакуації. Але в багатьох населених пунктах не могли зробити узагалі жодних дій. Це й доводить абсолютний крах їхньої системи.

Демілітаризована зона – необхідність

У Головному управлінні розвідки розповідали, що російські сили спротиву створюють демілітаризовану зону, звідки окупанти не зможуть обстрілювати цивільних українців.

Я впевнений, що це досяжна мета і саме цим закінчиться наша війна. Очевидно, що не можна залишати будь-яку зброю, зокрема артилерію на прикордонних територіях. Тому що росіяни вже неодноразово всьому світу демонстрували, що використовують свої ЗС виключно як терористичну організацію,

– наголосив Кузан.

При цьому Росія застосовує не лише ствольної артилерії, але й реактивну артилерію і навіть далекобійні ракети. Безперечно, що приблизно 100 кілометрів на кордоні з Україною мають бути демілітаризованою зоною, для того, аби гарантувати безпеку на звільнених українських територіях.

Сергій Кузан про важливість активізації сил опору в Росії: дивитись відео

Глибше в Росії ситуація ще гірша

Зауважимо також, що ланцюгова реакція з Бєлгорода була запущена. Вже цієї ночі і на Курщині у прикордонне село Гоголівка зайшли люди у військовому з біло-синіми прапорами. Такі стяги використовують антипутінці. Ба більше, на дорогах Курської області з'явилися мітки, які розставили самі ж місцеві, аби повстанці краще орієнтувалися на місцевості.

Тобто, крім того, що партизанський рух активізується, він отримує підтримку і серед місцевого населення, того, що налаштоване на антивоєнний лад

Безперечно, це акції, які лише набиратимуть обертів. Специфіка партизанського руху однакова, так само як і на наших окупованих територіях. Вона полягає в певній секретності, таємності. 90% успішних акцій не стають такими медійними, тому що немає таких яскравих лідерів, як у Російського добровольчого корпусу,

– підкреслив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Більшість подібних диверсій та саботажів проходять саме таємно. На Бєлгородщині люди навіть не чекали на початок евакуацій, ймовірно, розуміючи, що їх ніхто не починатиме. Тому вони сідали у власні автівки та виїжджали з міста.

Постає цікаве та логічне запитання.

"Якщо система захисту діє в прикордонних, а по факту прифронтових регіонах Росії, то які сили сконцентровані глибше всередині Росії? Думаю, що відповідь очевидна, зокрема й для всіх сил спротиву в Росії", – зазначив Кузан.

Влада в Росії не така вже й страшна, як це хотіли показати людям. Це, здається, зрозуміли й російські партизани, активізуючи свої дії.

Що відбувається в Бєлгороді: коротко