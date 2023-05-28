Абсолютно поражены, – депутат из США рассказал, как Запад отреагировал на "освобождение" Белгорода

Операция РДК и легиона "Свобода России" по "освобождению" Белгородщины произвела большое впечатление на Запад. Там удивленно наблюдают, как разрушается миф о "всемогущей" России.

Освободительное движение в России началось с Белгородщины. Российский добровольческий корпус и легион "Свободы России" объявили, что их операция на этом не завершится. Запад очень удивлен этим развитием событий. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат окружных сборов округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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Миф разрушен

В США за событиями в России наблюдают с определенным восторгом и изумлением. Их совершенно поражает, как миф о "мощной" и "великой" России с треском разбился о реальность.

Сейчас мы видим, что у Запада началось "пробуждение". Это говорит, что уже когда Россия проиграет войну, санкции не будут автоматически сняты. России такого не простят,

– отметил Юрий Рашкин.

Стране-террористу очень дорого обойдется война в Украине и запугивание всего цивилизованного мира. Кроме того, это поможет перейти на зеленую энергетику, ведь мир будет постепенно отказываться от российских нефтепродуктов.

"Как Россия сейчас разваливается – в каком-то смысле забавно наблюдать из Штатов", – подчеркнул депутат из США.

В частности, говорится, как изменилась реакция власти на некоторых политических и военных деятелей. Например, Евгений Пригожин не отказывается теперь критиковать самого Владимира Путина. Все его провокационные заявления фактически "сходят с рук". Более того, его интервью переводят и читают за границей.

На Запад он создает "незабываемое впечатление", но не в смысле восхищения. А в смысле бездействия Путина. Похоже, власть "бункерного" начинает шататься.

Юрий Рашкин о реакции Запада на "освобождение" Белгородщины: смотрите видео

Черная полоса для России

В известной степени сейчас во времени совпали три очень интересных события: контрнаступление ВСУ, распри российских элит и частичное сопротивление российского населения.

Страх должен был сыграть злую шутку над Россией. И он сыграл. Россияне хорошо понимают страх и деньги. Сейчас этот страх активизировался, после этого мы увидели больший вой от Пригожина, постепенное недовольство и полную незащищенность России,

– заметил Рашкин.

Россия не может ни сбить беспилотника над Кремлем, ни защитить собственные границы. На Западе пораженно смотрят на это.

Стоит заметить, что генерал Бен Ходжес и генерал Марк Хертлинг, зная российскую армию, делали довольно смелые прогнозы в войне России с Украиной. В то же время эксперты, которые смотрели на цифры, заявляли, что Россия не может проиграть, потому что у нее "столько всего". Они и показали, как ограничено у них понимание ситуации.

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