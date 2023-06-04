ДРГ врага снова пыталась пройти через украинскую границу, – Генштаб

В Генштабе ВСУ изложили традиционный свод по ситуации на фронте. Там отметили, что диверсионно-разведывательная группа оккупантов в очередной раз пыталась прорваться через украинскую границу на Харьковской области.

Следует отметить, что россияне раньше хотели пробить нашу оборону в Харьковской области. Тем не менее украинские защитники сделали все, чтобы не допустить их на территорию нашей страны.

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Россияне хотели прорвать границу Украины в Харьковской области

В своем отчете Генштаб ВСУ подчеркнул, что российская армия продолжает сохранять военное присутствие на границе с Украиной. Кроме того, захватчики решили снова отправить своих диверсантов вблизи села Зеленое в Харьковской области, чтобы проверить прочность нашей обороны на границе.

Эта попытка была неудачной, ведь Силы обороны не пустили россиян в Харьковскую область. Пока неизвестно, сколько именно россиян принимали участие в этой взрывной деятельности.

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Представители Генштаба также рассказали, что россияне нанесли ракетный удар вблизи города Волчанск и авиационных ударов возле населенных пунктов Ивашки, Огирцево, Гатище в Харьковской области.

Также оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Ивашки, Уды, Красную Заря, Гоптовку, Красное, Зеленое, Старицу, Огурцово, Гатище, Плетеновку, Волчанск, Караическое, Бударки и Чугуновку в Харьковськой области.

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