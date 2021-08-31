Дрифт на мемориале: в Тернопольской области водитель изувечил место легендарного боя

В Тернопольской области неизвестный водитель устроил дрифт прямо на Мемориале погибшим Сечевым Стрельцам. На мостовой остались следы от шин и автомобильного масла.

Инцидент произошел в городе Бережаны в ночь на 31 августа. Об этом на своей странице написал городской голова Ростислав Бортник.

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Дрифт устроили на горе Лысоня. Перед Крестом скорби и славы остались черные следы от шин и автомобильного масла. Как сообщил мэр Бережан Бортник, полиции уже удалось установить личность злоумышленника.

2 сентября 1916 года на горе Лысоня состоялась самая кровавая битва Легиона украинских сечевых стрельцов в составе австро-венгерских коалиционных войск с русской армией. Тогда погиб 81 человек, 293 воинов ранили, а 285 человек попали в плен.



Мужчина устроил дрифт на мемориале / Фото Ростислава Бортника



Следы от шин остались на горе Лысоня / Фото Ростислава Бортника



У мемориала остались пятна автомобильного масла / Фото Ростислава Бортника

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