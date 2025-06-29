В Дрогобыче враг попал по объекту промышленной инфраструктуры, часть города без света

Во время массированной атаки 29 июня Россия направила значительное количество целей на Львовщину. Много взрывов раздавалось в Дрогобыче.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Дрогобыча Степана Кулиняка.

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Что известно об атаке на Дрогобыч

Как сообщил мэр, Дрогобыч атаковали как дронами, так и ракетами.

Было много взрывов, к сожалению, имеем попадание в объект промышленной инфраструктуры. Возник масштабный пожар. На месте работают все экстренные службы, информация уточняется,

– указал Кулиняк.

Из-за обстрелов в части Дрогобыча исчезла электроэнергия. Энергетики уже занимаются ее восстановлением.

По состоянию на утро, к счастью, сообщений о пострадавших или погибших нет. Кулиняк поблагодарил всех, кто ликвидирует последствия атаки

Заметим, враг пытался поразить критическую инфраструктуру Львова, отмечал городской голова Андрей Садовый. Не пострадал ни один человек и ни одно гражданское здание.

Всего этой ночью на Украину запустили 537 средств воздушного нападения, в частности "Шахеды", "Кинжалы", "Калибры", "Искандеры". 249 целей сбито огневыми средствами, еще 226 – локально потеряны.