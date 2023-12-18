"Единственное оружие для ударов по России": какие преимущества имеет дрон AQ 400 Scythe
ВСУ получили первую партию БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe с дальностью 750 километров, производимого в Украине. Они имеют важные преимущества и могут пригодиться для создания нового "хлопка".
Производство беспилотников очень востребовано для Украины. Они позволят не только добиваться результатов на поле боя, но и влиять на российскую промышленность. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, подчеркнув, что дроны должны быть главным украинским оружием.
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Наибольшее преимущество дронов
Об успешном завершении закупок дронов AQ 400 Scythe объявила компания-разработчик Terminal Autonomy. Сейчас собирают 50 дронов в месяц. В то же время, до второго квартала 2024 года производство могут масштабировать до 500 единиц в месяц.
Заявлено, что взлетная масса дрона – 100 кг, из них 32 кг – полезная нагрузка, которая может быть увеличена до 70 кг путем уменьшения дальности полета. Крейсерская скорость составляет 144 км/ч.
У этого дрона есть одно большое преимущество. Если удастся довести его характеристики до требований министерства обороны, это будет успехом. Он может быть лидером роя дронов,
– заметил Валерий Романенко.
Это означает, что сложную и дорогостоящую аппаратуру могут устанавливать только на одном из дронов. Так что будет только один сложный дрон, как лидер роя. Он, в частности, не обязательно будет лететь первым, а может быть внутри или даже в конце группы.
"Группа из 10 – 15 БПЛА будут дешевыми, на них только связочная аппаратура. Рой будет получать указания только от одного дрона по изменению курса, например. Поэтому на дешевые дроны россияне будут вынуждены тратить дорогие ракеты", – подчеркнул Романенко.
БПЛА должны стать главным оружием
К тому же такие дальнобойные дроны очень важны для Украины. Ведь западное оружие, предоставляемое партнерами, запрещено для использования по российской территории.
Не все идеально, но в общем есть наработка и есть тенденции создания дальнобойных дронов. Это должно быть нашим основным оружием. Это единственное, чем мы можем поражать глубинные районы России,
– подчеркнул эксперт по авиации.
Если Украине удастся наладить массированное производство украинских дронов, то это даст возможность влиять на вражескую промышленность, аэродромы, склады и другие важные военные объекты.
Взрывы в России: последние новости
- В воскресенье, 17 декабря беспилотники атаковали Ростовскую, Липецкую и Волгоградскую области России. Удары подтвердили в Главном управлении разведки. Несмотря на заявления со стороны России о том, что все дроны удалось сбить, а разрушений не было, это ложь. Цели были поражены.
- Взрывы, в частности, раздались на аэродроме в Морозовске, Ростовская область. Там было место дислокации 559-го бомбардировочного авиационного полка воздушно-космических сил России. Кроме того, к моменту атаки там находилось до 20 самолетов Су-34. Успешную операцию провела СБУ совместно с ВСУ.
- Неспокойно было также в Курской области 16 декабря. Прилеты зафиксировали в селе Крупец. В другом районе от "атаки дронов" была повреждена линия электропередачи. Она питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината