"Единственное оружие для ударов по России": какие преимущества имеет дрон AQ 400 Scythe

ВСУ получили первую партию БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe с дальностью 750 километров, производимого в Украине. Они имеют важные преимущества и могут пригодиться для создания нового "хлопка".

Производство беспилотников очень востребовано для Украины. Они позволят не только добиваться результатов на поле боя, но и влиять на российскую промышленность. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, подчеркнув, что дроны должны быть главным украинским оружием.

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Наибольшее преимущество дронов

Об успешном завершении закупок дронов AQ 400 Scythe объявила компания-разработчик Terminal Autonomy. Сейчас собирают 50 дронов в месяц. В то же время, до второго квартала 2024 года производство могут масштабировать до 500 единиц в месяц.

Заявлено, что взлетная масса дрона – 100 кг, из них 32 кг – полезная нагрузка, которая может быть увеличена до 70 кг путем уменьшения дальности полета. Крейсерская скорость составляет 144 км/ч.

У этого дрона есть одно большое преимущество. Если удастся довести его характеристики до требований министерства обороны, это будет успехом. Он может быть лидером роя дронов,

– заметил Валерий Романенко.

Это означает, что сложную и дорогостоящую аппаратуру могут устанавливать только на одном из дронов. Так что будет только один сложный дрон, как лидер роя. Он, в частности, не обязательно будет лететь первым, а может быть внутри или даже в конце группы.

"Группа из 10 – 15 БПЛА будут дешевыми, на них только связочная аппаратура. Рой будет получать указания только от одного дрона по изменению курса, например. Поэтому на дешевые дроны россияне будут вынуждены тратить дорогие ракеты", – подчеркнул Романенко.

БПЛА должны стать главным оружием

К тому же такие дальнобойные дроны очень важны для Украины. Ведь западное оружие, предоставляемое партнерами, запрещено для использования по российской территории.

Не все идеально, но в общем есть наработка и есть тенденции создания дальнобойных дронов. Это должно быть нашим основным оружием. Это единственное, чем мы можем поражать глубинные районы России,

– подчеркнул эксперт по авиации.

Если Украине удастся наладить массированное производство украинских дронов, то это даст возможность влиять на вражескую промышленность, аэродромы, склады и другие важные военные объекты.

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