В России снова пропущен: дрон врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде
Россияне пожаловались на очередную атаку БпЛА. В Нижнем Новгороде есть попадание в здание академии МВД.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Занятия были остановлены, а всех курсантов эвакуировали в подвал.
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Что известно об атаке на Нижний Новгород
Около 11:10 появилась информация, что неизвестный БпЛА упал на крышу академии МВД в Нижнем Новгороде. Учебный корпус расположен на Анкудиновском шоссе.
В академии остановили занятия, всех курсантов были эвакуированы в подвал. В результате атаки взрыва и возгорания якобы не произошло. По предварительной информации, дрон был без взрывного устройства.
Академия МВД в Нижнем Новгороде / Фото росСМИ
Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация, о попадании БпЛА в здание академии МВД в Нижнем Новгороде.
Напомним, что накануне дрон попал в многоэтажку в Казани. В ЦПД сообщили, что это является следствием работы российского РЭБ.