В России снова пропущен: дрон врезался в здание академии МВД в Нижнем Новгороде

Россияне пожаловались на очередную атаку БпЛА. В Нижнем Новгороде есть попадание в здание академии МВД.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Занятия были остановлены, а всех курсантов эвакуировали в подвал.

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Что известно об атаке на Нижний Новгород

Около 11:10 появилась информация, что неизвестный БпЛА упал на крышу академии МВД в Нижнем Новгороде. Учебный корпус расположен на Анкудиновском шоссе.

В академии остановили занятия, всех курсантов были эвакуированы в подвал. В результате атаки взрыва и возгорания якобы не произошло. По предварительной информации, дрон был без взрывного устройства.

Академия МВД в Нижнем Новгороде / Фото росСМИ

Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация, о попадании БпЛА в здание академии МВД в Нижнем Новгороде.

Напомним, что накануне дрон попал в многоэтажку в Казани. В ЦПД сообщили, что это является следствием работы российского РЭБ.