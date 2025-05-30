Опасная игрушка, – военный эксперт охарактеризовал "новый" российский дрон "Дань-М"

Утром 29 мая российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками "Дань-М". Это дрон-мишень, которому уже 50 лет. Он используется для обучения противовоздушной обороны.

Это 24 Каналу озвучил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, дрон "Дань-М" – это "давно забытое старое".

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"Интересность ситуации заключается в том, что это хорошо забытое старое. Это дрон-мишень 50-летней давности. Для меня странно, почему Россия использует такие БПЛА. Возможно, их очень много. Этот дрон-мишень используется для обучения противовоздушной обороны. Сейчас враг пытается использовать все имеющиеся силы и средства", – сказал он.

Характеристики "Дань-М"

Сергей Грабский отметил, что "Дань-М" может подниматься на высоту до 9 километров. Он имеет скорость до 750 километров. Это реактивный дрон. Время полета составляет 30 – 40 минут. Насколько он точный – трудно сказать ввиду того, что отсутствуют детали систем навигации управления этим БПЛА.

Он может иметь такие ограниченные качества, как баллистическая ракета. На что он будет способен? Надо понимать, что это опасная игрушка. Но мы с ними будем бороться,

– подчеркнул он.

Военный эксперт добавил, что непонятно, почему дрон "Дань-М", который уже очень старый, был создан как мишень, сейчас используется российской армией.