Це 24 Каналу озвучив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, дрон "Дань-М" – це "давно забуте старе".

До теми Росія б'є по Україні новими дронами "Дань-М": що про них відомо

"Цікавість ситуації полягає у тому, що це добре забуте старе. Це дрон-мішень 50-річної давності. Для мене дивно, чому Росія використовує такі БпЛА. Можливо, їх дуже багато. Цей дрон-мішень використовується для навчання протиповітряної оборони. Зараз ворог намагається використати усі наявні сили та засоби", – сказав він.

Характеристики "Дань-М"

Сергій Грабський зазначив, що "Дань-М" може підійматися на висоту до 9 кілометрів. Він має швидкість до 750 кілометрів. Це реактивний дрон. Час польоту складає 30 – 40 хвилин. Наскільки він точний – важко сказати з огляду на те, що відсутні деталі систем навігації управління цим БпЛА.

Він може мати такі обмежені якості, як балістична ракета. На що він буде здатен? Треба розуміти, що це небезпечна іграшка. Але ми з ними будемо боротися,

– підкреслив він.

Військовий експерт додав, що незрозуміло, чому дрон "Дань-М", який вже дуже старий, був створений як мішень, зараз використовується російською армією.